Вашингтон пытается добиться глобального военного доминирования, но эта идея нереализуема. Так прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности посол России в США Анатолий Антонов.

Вашингтон пытается добиться глобального военного доминирования, но эта идея нереализуема. Так прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности посол России в США Анатолий Антонов.По его словам, действия Соединенных Штатов опасны потому, что сказываются не только на отношениях с Москвой, но и на стратегической стабильности российско-американских отношений в целом.Дипломат напомнил: Россия сделала все, чтобы спасти договор. Однако шаги Вашингтона и его голословные обвинения в адрес Москвы показывают, что США изначально были нацелены на выход из договора, передает телеканал "Россия 24". Но Россия, отметил Антонов, в состоянии сохранить военно-стратегический баланс.