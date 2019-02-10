Археологи из Университета Восточной Англии во время изучения спутниковых снимков и результатов аэрофотосъемки Западной Сахары обнаружили нечто весьма интересное.

Археологи из Университета Восточной Англии во время изучения спутниковых снимков и результатов аэрофотосъемки Западной Сахары обнаружили нечто весьма интересное. Необычные следы на фото оказались изображением остатков построек, пишет журнал Live Science.Ученые считают, что здания разных размеров и форм построила неизвестная цивилизация. Исследователям удалось раскопать строения в виде круга, прямоугольника и полумесяца. Ряд связанных зданий имеет площадь в 630 квадратных метров.Находке потребуется дополнительное изучение, чтобы установить назначение построек. Их возраст приблизительно оценивается в полторы тысячи лет.