В объектив камеры уличного наблюдения попал момент утренней аварии в центре Ульяновска. Легковой автомобиль, в котором находился водитель и шесть пассажиров, вылетел за пределы проезжей части и врезался в дом. Два человека погибли на месте аварии, еще пятеро пострадавших госпитализированы.

Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего утром в воскресенье, 10 февраля, на улице Гончарова в Ульяновске.На записи видно, как водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего легковушка врезалась в здание.В момент столкновения в салоне BMW находились семь человек. Двое из них, в том числе – мужчина, находившийся за рулем, погибли, а остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Полиция изучает все обстоятельства инцидента.