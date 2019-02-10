Северный поток-2 важен для энергобезопасности Германии.

"Северный поток-2" важен для энергобезопасности Германии. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, передает телеканал "Россия 24".По его словам, Россия всегда выполняла обязательства по транспортировке энергоносителей. Министр подчеркнул: "Северный поток-2" — это коммерческий проект, и многие страны уже дали своё согласие на его реализацию.По мнению Альтмайера, критика в адрес проекта в большинстве случаев идеологически мотивирована. А американским властям он напомнил, что Германия за 40 лет покупки газа из России имела только положительный опыт.