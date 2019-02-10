Актер сделал скандальное заявление в своем Instagram-аккаунте о том, что ему стыдно за полученную от президента России награду. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал Алексея Панина за дерзкие слова.

Актер сделал скандальное заявление в своем Instagram-аккаунте о том, что ему стыдно за полученную от президента России награду. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал Алексея Панина за дерзкие слова."Мне стыдно, что и я... ходил за наградами к этому человеку. Принимать деньги, награды и звания от власти, которая довела людей до такого уровня жизни, как сейчас, это позор!" – написал артист. При этом Панин упрекнул коллег в лояльности к власти.Манукян предложил в таком случае лишить актера госнаграды. "Я считаю, что Алексея Панина нужно лишить наградыЛауреата Государственной премии России. Он сам открыто высказывается о том, чтоему стыдно за то, что он ходил за наградой. Поэтому здесь не должно бытьникаких проблем. Стыдно – отдай награду. На мой взгляд, своими действиямипоследних лет он позорит высокое звание артиста", – заявил эксперт "Дни.ру".Манукян добавил, что, возможно, в 2002-2003 годах Панинбыл достоин награды лауреата Госпремии за творчество. "Но сейчас ужебольшинству очевидно, что человек опускается до абсолютно недопустимых вприличном обществе поступков и публичной брани в отношении большого количествасвоих коллег артистов", – отметил Вадим Манукян. "На примере Панина становитсяочевидно, что все же есть обстоятельства, когда актера можно и нужно лишатьзвания или награды", – заключил он.Отметим, что к своему постуАлексей Панин прикрепил две фотографии. На одной артист получает наградуот Владимира Путина, а на второй ряд известных деятелей культурызапечатлены с российским лидером. Среди них Иосиф Пригожин, ВалентинЮдашкин, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Игорь Николаев и другие.Материал дополняется