Актер сделал скандальное заявление в своем Instagram-аккаунте о том, что ему стыдно за полученную от президента России награду. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал Алексея Панина за дерзкие слова.
Актер сделал скандальное заявление в своем Instagram-аккаунте о том, что ему стыдно за полученную от президента России награду. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал Алексея Панина за дерзкие слова.
"Мне стыдно, что и я... ходил за наградами к этому человеку. Принимать деньги, награды и звания от власти, которая довела людей до такого уровня жизни, как сейчас, это позор!" – написал артист. При этом Панин упрекнул коллег в лояльности к власти.
Манукян предложил в таком случае лишить актера госнаграды. "Я считаю, что Алексея Панина нужно лишить награды
Лауреата Государственной премии России. Он сам открыто высказывается о том, что
ему стыдно за то, что он ходил за наградой. Поэтому здесь не должно быть
никаких проблем. Стыдно – отдай награду. На мой взгляд, своими действиями
последних лет он позорит высокое звание артиста", – заявил эксперт "Дни.ру".
Манукян добавил, что, возможно, в 2002-2003 годах Панин
был достоин награды лауреата Госпремии за творчество. "Но сейчас уже
большинству очевидно, что человек опускается до абсолютно недопустимых в
приличном обществе поступков и публичной брани в отношении большого количества
своих коллег артистов", – отметил Вадим Манукян. "На примере Панина становится
очевидно, что все же есть обстоятельства, когда актера можно и нужно лишать
звания или награды", – заключил он.
Отметим, что к своему посту
Алексей Панин прикрепил две фотографии. На одной артист получает награду
от Владимира Путина, а на второй ряд известных деятелей культуры
запечатлены с российским лидером. Среди них Иосиф Пригожин, Валентин
Юдашкин, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Игорь Николаев и другие.
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