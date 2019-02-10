Продюсер Андрей Разин опроверг в своем Instagram-аккаунте информацию о якобы сделанном им
заявлении про причины смерти рэпера. Он заявил, что вовсе не говорил, что
Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, могли отравить.
Продюсер Андрей Разин опроверг в своем Instagram-аккаунте информацию о якобы сделанном им
заявлении про причины смерти рэпера. Он заявил, что вовсе не говорил, что
Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, могли отравить.
Разин назвал выпущенные
в ряде СМИ материалы на эту тему очередной фальшивкой. "Никогда я не утверждал
и не говорил о том, что кто-то, якобы, отравил. Причина его смерти
устанавливается. У него такая же остановка сердца, как произошла у моего сына",
– написал продюсер. "Чистейшая брехня и очень несолидно… Это – полная ложь и
клевета. Не поддавайтесь на провокацию", – добавил Андрей Разин, опубликовав
скриншот одной из публикаций.
Ранее в прессе появились
якобы сказанные продюсером в эфире слова. "Кирилл никогда не лечился в клиниках
и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества.
Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет
расследование, ведь это могло быть отравление", – написали ряд СМИ.
Напомним, музыкант
Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года от остановки сердца. Артисту
стало плохо после концерта в клубе в Ижевске. вызвали бригаду скорой
помощи, но медикам не удалось спасти музыканта.
С Децлом проситилсь
в Центральной клинической больнице Управления делами президента. Рэпер
похоронен на Пятницком кладбище.