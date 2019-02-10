Продюсер Андрей Разин опроверг в своем Instagram-аккаунте информацию о якобы сделанном им заявлении про причины смерти рэпера. Он заявил, что вовсе не говорил, что Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, могли отравить.

Продюсер Андрей Разин опроверг в своем Instagram-аккаунте информацию о якобы сделанном имзаявлении про причины смерти рэпера. Он заявил, что вовсе не говорил, чтоКирилла Толмацкого, более известного как Децл, могли отравить.Разин назвал выпущенныев ряде СМИ материалы на эту тему очередной фальшивкой. "Никогда я не утверждали не говорил о том, что кто-то, якобы, отравил. Причина его смертиустанавливается. У него такая же остановка сердца, как произошла у моего сына",– написал продюсер. "Чистейшая брехня и очень несолидно… Это – полная ложь иклевета. Не поддавайтесь на провокацию", – добавил Андрей Разин, опубликовавскриншот одной из публикаций.Ранее в прессе появилисьякобы сказанные продюсером в эфире слова. "Кирилл никогда не лечился в клиникахи курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества.Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведетрасследование, ведь это могло быть отравление", – написали ряд СМИ.Напомним, музыкантКирилл Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года от остановки сердца. Артистустало плохо после концерта в клубе в Ижевске. вызвали бригаду скоройпомощи, но медикам не удалось спасти музыканта.С Децлом проситилсьв Центральной клинической больнице Управления делами президента. Рэперпохоронен на Пятницком кладбище.