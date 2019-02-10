Испанский сожитель убил и хранил в морозильнике расчлененное тело россиянки.

Испанский сожитель убил и хранил в морозильнике расчлененное тело россиянки, сообщает газета El País. Известно, что убитую зовут Дарья, на момент смерти ей было 22 года, а само преступление произошло примерно 1,5 года назад в городе Алькала-де-Энерес.Дарья была удочерена в детстве испанской парой. Об исчезновении девушки заявила в декабре 2018 года ее приемная мать, на связь с которой Дарья не выходила уже более года. Позднее полиция Испании задержала 42-летнего официанта Мануэля Морено. С Дарьей он проживал вместе два года. Хозяйка бара, где работал Мануэль, говорит, что шокирована произошедшим, что предполагаемый убийца не производил впечатление человека, способного на такое жестокое преступление. Мужчина даже сделал на предплечье татуировку с именем Дарьи и говорил всем, что это имя его любимой девушки.В квартире задержанного обнаружены расчлененные человеческие останки. Сейчас с ними работают судебно-медицинские эксперты. Полиция предполагает, что Морено убил девушку в этой же квартире примерно полтора года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.Подозреваемый пока отказывается давать показания на допросах.