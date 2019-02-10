Нападающий Монако Радамель Фалькао готов рассмотреть возможность смены клубной прописки. Колумбиец хочет найти себе новый клуб для продолжения карьеры, однако на данный момент он не определился с потенциальным местом работы.

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао готов рассмотреть возможность смены клубной прописки. Колумбиец хочет найти себе новый клуб для продолжения карьеры, однако на данный момент он не определился с потенциальным местом работы.При этом Фалькао наотрез исключает возвращение в мадридский "Атлетико", цвета которого защищал с 2011 по 2013 год. Как сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Don Balon, причиной этому служит конфликт между колумбийцем и главным тренером "матрасников" Диего Симеоне.Напомним, что Фалькао выступает в "Монако" с 2013 года. За время выступлений в клубе из Монте-Карло он провел 95 встреч, став автором 58 голов. Также он дважды отдавался в аренду – в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".В текущем сезоне "Монако" после 23 туров чемпионата Франции с 18 баллами занимает предпоследнюю, 19 строчку.