Глава НАСА Джим Брайденстайн намерен посетить Россию для дальнейших переговоров с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Намерение осуществить такой визит у американской стороны есть, но его сроки пока не согласованы, рассказал официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

Глава НАСА Джим Брайденстайн намерен посетить Россию для дальнейших переговоров с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Намерение осуществить такой визит у американской стороны есть, но его сроки пока не согласованы, рассказал официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.В январе Дмитрий Рогозин пригласил главу НАСА в ближайшее время посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить все имеющиеся вопросы. В НАСА подтвердили, что глава американского аэрокосмического агентства готов совершить такой визит в ближайшие месяцы, передает РИА Новости.До этого Брайденстайн отозвал приглашение Рогозина в США — причиной отмены визита главы Роскосмоса, по словам главы НАСА, стала позиция ряда американских сенаторов. По его словам, в НАСА "слышали от многочисленных сенаторов", что приглашение Рогозина в США, для которого пришлось было временно снимать с главы Роскосмоса личные санкции, — плохая идея.Желая соблюсти интересы сенаторов, Брайденстайн, по его словам, и отозвал приглашение. Позже сообщалось, что отмена визита Рогозина в США среди прочего грозит сорвать совместную российско-американскую научную миссию на Венеру.