Ребенок принца Гарри и Меган Маркл может появиться на свет раньше срока. Более того, роды могут быть очень болезненными.

Ребенок принца Гарри и Меган Маркл может появиться на свет раньше срока. Более того, роды могут быть очень болезненными.Беременность Меган Маркл привлекла много внимания общественности. За герцогиней следят не только жители Великобритании, но всего мира. В том числе на фото с Маркл обратили внимание врачи, диагностировав у скандально известной жены принца Гарри генетическое заболевание.Причем заболевание это грозит Меган тяжелыми родами."У Меган очень выгибаются назад большие пальцы рук, – рассказала Daily Mail руководитель акушерской клиники Лиз Холлидей. – И это говорит о синдроме гипермобильности суставов".По словам специалиста, эта патология, которую многие поначалу могут считать просто хорошей растяжкой, на самом деле отмечается у многих людей и является следствием слабости связок. Ничего особенно страшного в этом нет, но и хорошего тоже."Людей, страдающих таким заболеванием, чаще преследуют боль и ломота в суставах, а еще они нередко получают вывихи и подвывихи", – поясняет Холлидей.Кроме того, слабые связки зачастую провоцируют ранние роды. добавляет врач. Кстати, королевский астролог еще осенью предрек, что Меган родит раньше срока."При синдроме гипермобильности роды могут быть более болезненными. К тому же в подобных случаях есть риск осложнений" – поясняет Лиз Холлидей.Впрочем, добавляют некоторые эксперты, возможно, у Маркл нет никакого ярко выраженного синдрома, а ее растяжка – результат интенсивных и постоянных занятий йогой. Известно, что герцогиня – давнишняя поклонница таких тренировок. И даже во время беременности не бросает занятий.