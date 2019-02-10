Местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своей квартире на Филевском бульваре приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своей квартире на Филевском бульваре приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по 3АО(499) 233-91-93