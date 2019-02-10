Невеста убитого журналиста Джамаля Хашогги написала книгу о жизни своего возлюбленного. Презентация 228-страничного издания Джамаль Хашогги: Его жизнь, борьба и секреты состоялась в Стамбуле. Выступая, Хатидже Дженгиз подчеркнула, что добьется наказания виновных в смерти жениха, и выразила надежду, что американский лидер Дональд Трамп изменит свою позицию по этому делу.

Невеста убитого журналиста Джамаля Хашогги написала книгу о жизни своего возлюбленного. Презентация 228-страничного издания "Джамаль Хашогги: Его жизнь, борьба и секреты" состоялась в Стамбуле. Выступая, Хатидже Дженгиз подчеркнула, что добьется наказания виновных в смерти жениха, и выразила надежду, что американский лидер Дональд Трамп изменит свою позицию по этому делу.Автор использовала в работе свои личные записи, интервью, фотографии, а также материалы расследования. Соавторами выступили турецкие журналисты Мехмет Акиф Эрсой и Синан Онус.Книга переведена на английский, арабский, турецкий языки, передает ТАСС.Хашогги, выступавший с критикой Эр-Рияда, пропал при посещении посольства страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября стало известно, что он убит. Тело Хашогги до сих пор не найдено. Генпрокуратура Саудовской Аравии задержала 21 человека. 3 января состоялось первое судебное слушание.