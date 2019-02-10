Глава Незалежной пообещал не вставать на колени перед Кремлем. Порошенко старается делать как можно больше скандальных заявлений перед выборами.

Глава Незалежной пообещал не вставать на колени перед Кремлем. Порошенко старается делать как можно больше скандальных заявлений перед выборами.Приближение выборов запустило новый виток абсурдных политических заявлений – Порошенко сказал, что Кремлю уже никогда не удастся воплотить мечту о подчинении украинского народа. Ведь за последние годы украинцы стали принципиально другой нацией.Громкое послание Москве глава Украины озвучил на полях Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог", сообщается на официальном сайте президента.Ранее Порошенко призывал депутатов голосовать за изменения в Конституции и грозил обвинить тех, кто откажется, в сотрудничестве с Кремлем.Кроме того, "Дни.ру" рассказывали о начале уголовного разбирательства в отношении Виктора Медведчука сообщила 5 февраля представитель Генпрокуратуры Незалежной Лариса Сарган. Главу движения "Украинский выбор" подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны. Речь идет о недавнем съезде оппозиционной партии "За жизнь", где он высказался за создание в Донбассе автономного региона.Медведчука называют серым кардиналом Незалежной. Он не занимает ни одного государственного поста, но имеет обширные связи и оказывает влияние на политику страны. Эксперты считают его тайным посредником в переговорах между Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.Медведчука называют серым кардиналом Незалежной. Он не занимает ни одного государственного поста, но имеет обширные связи и оказывает влияние на политику страны. Эксперты считают его тайным посредником в переговорах между Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.