В Стамбуле спасатели нашли в обломках рухнувшего восьмиэтажного дома еще нескольких погибших жильцов.

В Стамбуле спасатели нашли в обломках рухнувшего восьмиэтажного дома еще нескольких погибших жильцов. Число жертв обрушения достигло 21. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет РИА Новости.Дом, в котором три этажа были надстроены незаконно, рухнул в районе Картал в среду​​​. Удалось спасти 14 пострадавших.По предварительным данным, в квартирах проживали 35 человек, поэтому новых жертв не ожидается, но спасатели продолжают разбор завалов. К работам привлечены около 500 сотрудников различных служб.Министр градостроительства Турции Мурат Курум рассказал СМИ, что в бетон при постройке дома засыпали большое количество морского песка.