Певица рассказала на своей страничке в Instagram о том, как проведет День всех влюбленных. Виктория Дайнеко напомнила поклонникам, что до сих пор свободна.
Певица рассказала на своей страничке в Instagram о том, как проведет День всех влюбленных. Виктория Дайнеко напомнила поклонникам, что до сих пор свободна.
"Быть
свободной девушкой в День Святого Валентина – однозначно плюс. Не надо ломать
голову над романтичными сюрпризами", – написала знаменитость. "Можно быть
уверенной, что тебя дома ждет любимая дочь, а не туалетная бумага в сердечко,
спрятанная в розовую подарочную упаковку", – с сарказмом отметила
При этом девушка опубликовала
фотографию, где сидит в автомобиле, широко раздвинув ноги. Дайнеко томно
смотрит в камеру, игриво улыбаясь.
Ранее певица пояснила, почему девушкам
не стоит возвращаться к экс-возлюбленным. Виктория Дайнеко дала
понять, что и сама не дает второго шанса тем, с кем рассталась.
По словам разведенной
звезды, по прошествии времени редко хочется продолжать отношения с бывшим избранником.
Дайнеко уверена, что со временем люди не меняются. Она считает, что
мужчина снова разочарует или предаст, если с ним возобновить отношения.
Напомним, со своим
мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом рассталась два года назад из-за
подозрений в изменах. На руках у артистки осталась их дочь Лидия.
А некоторое время назад появились слухи, что девушка возобновила отношения с
экс-возлюбленным Алексеем Воробьевым. Они действительно стали проводить много
времени вместе.