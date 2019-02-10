Певица рассказала на своей страничке в Instagram о том, как проведет День всех влюбленных. Виктория Дайнеко напомнила поклонникам, что до сих пор свободна.

Певица рассказала на своей страничке в Instagram о том, как проведет День всех влюбленных. Виктория Дайнеко напомнила поклонникам, что до сих пор свободна."Бытьсвободной девушкой в День Святого Валентина – однозначно плюс. Не надо ломатьголову над романтичными сюрпризами", – написала знаменитость. "Можно бытьуверенной, что тебя дома ждет любимая дочь, а не туалетная бумага в сердечко,спрятанная в розовую подарочную упаковку", – с сарказмом отметилаПри этом девушка опубликовалафотографию, где сидит в автомобиле, широко раздвинув ноги. Дайнеко томносмотрит в камеру, игриво улыбаясь.Ранее певица пояснила, почему девушкамне стоит возвращаться к экс-возлюбленным. Виктория Дайнеко далапонять, что и сама не дает второго шанса тем, с кем рассталась.По словам разведеннойзвезды, по прошествии времени редко хочется продолжать отношения с бывшим избранником.Дайнеко уверена, что со временем люди не меняются. Она считает, чтомужчина снова разочарует или предаст, если с ним возобновить отношения.Напомним, со своиммужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом рассталась два года назад из-заподозрений в изменах. На руках у артистки осталась их дочь Лидия.А некоторое время назад появились слухи, что девушка возобновила отношения сэкс-возлюбленным Алексеем Воробьевым. Они действительно стали проводить многовремени вместе.