Во время матча 26-го тура чемпионата Англии по футболу между Саутгемптоном и Кардиффом два болельщика Святых позволили себе неэтичные жесты в адрес погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы. Позже они были опознаны службой безопасности клуба и задержаны полицией.

Во время матча 26-го тура чемпионата Англии по футболу между "Саутгемптоном" и "Кардиффом" два болельщика "Святых" позволили себе неэтичные жесты в адрес погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы. Позже они были опознаны службой безопасности клуба и задержаны полицией.Во время игры против "Кардиффа" болельщики "Саутгемптона" раскинули руки, изображая самолет, на котором погиб форвард команды соперника, сообщает телеканал "Россия 24". Скорее всего, ближайшие три года фанаты "Святых" не смогут посещать матчи любимого клуба.Отметим, что для футболистов из Уэльса матч против "Саутгемптона" стал первым после обнаружения тела аргентинского нападающего. Новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала был на борту легкомоторного самолета, который пропал с радаров еще 22 января во время перелета через Ла-Манш. Позже тело спортсмена обнаружили на дне пролива и подняли на поверхность.