Исполнительница вышла на сцену в телесном боди и белой шубе. Поклонники посоветовали певице сменить образ, который ее дешевит.

Исполнительница вышла на сцену в телесном боди и белой шубе. Поклонники посоветовали певице сменить образ, который ее "дешевит".Украинская певица Ани Лорак подверглась критики фанатов за свой сценический наряд на выступлении в Саратове в рамках гастрольного тура. Исполнительница давала концерт 9 февраля.Лорак презентовала шоу DIVA, выйдя на сцену в облегающем боди телесного цвета и белой шубе в пол, которую в сети уже окрестили "костюмом Чубаки". Видеоотрывок с концерта Лорак выложила в своем Instagram."Это был удивительный вечер..." – коротко подписала она пост. Несмотря на то, что поклонники остались довольны выступлением, ее наряд вызвал гнев."У вас красивая фигура, но шуба Чубаки. Зачем?", "Мне очень нравятся ваши песни, но есть одно но – эти купальные костюмы на сцене вас дешевят", "Поете вы, конечно, хорошо, но вечно раздетая. Думала, вы голая!", "Не могу смотреть на вас в трусах и каске!", – такие комментарии оставляют пользователи под видео.Сама Лорак осталась равнодушна к критике. Ранее стали известны скандальные подробности развода певицы с супругом Муратом Налчаджиоглу.В Сети появилась выписка из материалов Шевченковского районного суда Киева по бракоразводному процессу звездной пары. В документе сообщается, что Ани Лорак не меняла свою фамилию после регистрации отношений. Кроме того, супруги перестали жить вместе за два года до официального расторжения брака.В качестве причины развода в документе указано "отсутствие общих взглядов на семейную жизнь", а также "потеря доверия, любви и уважения".