10.02.2019

2019-02-10 10:45:39

Помолодевший Путин вызвал переполох на Украине

Президент России Владимир Путин посетил с неофициальным визитом Кыргызстан и встретился с главой государства Асилбеком Жээнбековым.



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