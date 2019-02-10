Украинский президент Петр Порошенко поздравил с получением звания лейтенанта 26 курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета Одесская морская академия, в том числе двух моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.

Украинский президент Петр Порошенко поздравил с получением звания лейтенанта 26 курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия", в том числе двух моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.По словам Порошенко, этих курсантов — Богдана Головаша и Владислава Костышина — лейтенантские погоны и кортики ждут дома. Власти Украины борются за возвращение домой всех 24 задержанных, написал украинский президент в "Фейсбуке", добавив: он верит, что Головаш и Костышин "обязательно станут командирами катеров и будут приумножать боевые традиции".Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины — буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, — нарушили границу России и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение.Российские пограничники, применив оружие, задержали украинские суда и отконвоировали их в Керчь. Экипажи в составе 24 моряков были этапированы в Москву и арестованы до 24 апреля по обвинению в нарушении государственной границы РФ.На Украине арестованных моряков называют военнопленными. В России их таковыми не считают, так как они обвиняются в уголовном преступлении, а две страны не находятся в состоянии войны или военного конфликта.