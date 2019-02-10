Звезды российской эстрады не привыкли отдыхать. Даже в воскресенье они дают россиянам массу поводов не переставать следить за происходящем в светской тусовке. Дни.ру собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 февраля 2019 года.

Звезды российской эстрады не привыкли отдыхать. Даже в воскресенье они дают россиянам массу поводов не переставать следить за происходящем в "светской тусовке". "Дни.ру" собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 февраля 2019 года.На сцене и в кино эта актриса – сильная, волевая, уверенная в себе, энергичная. Но в реальной жизни, как и у любого человека, у Татьяны Васильевой были трудные периоды. Об одном из таких она и поведала в ток-шоу.Васильева вспомнила, как много лет назад сестра Алла спасла ее от страшного поступка. Актриса хотела уйти из жизни. Родственница не дала этому произойти, поддержав в трудную минуту. По словам знаменитости, в то время она жила на 14-м этаже в ужасной квартире. Васильева уже придумала, кому раздаст своих детей, но сестра вовремя увидела ее состояние и сделала все, чтобы помочь. Теперь актриса считает своим долгом помочь Алле. Она приглашает ее к себе домой и регулярно звонит.Певица рассказала на своей страничке в Instagram о том, как проведет День всех влюбленных. Виктория Дайнеко напомнила поклонникам, что до сих пор свободна."Быть свободной девушкой в День Святого Валентина – однозначно плюс. Не надо ломать голову над романтичными сюрпризами", – написала знаменитость. "Можно быть уверенной, что тебя дома ждет любимая дочь, а не туалетная бумага в сердечко, спрятанная в розовую подарочную упаковку", – с сарказмом отметила Дайнеко. При этом девушка опубликовала фотографию, где сидит в автомобиле, широко раздвинув ноги. Дайнеко томно смотрит в камеру, игриво улыбаясь.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 января 2019 года, читайте в и специальных .