Президент России Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам российского Министерства иностранных дел.

Президент России Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам российского Министерства иностранных дел. В воскресенье дипломаты отмечают профессиональный праздник.Как отметил Путин в послании, распространённом пресс-службой Кремля, политическая ситуация в мире — сложная. В непростых условиях перед российскими дипломатами поставлены "важные и масштабные задачи".Президент обозначил приоритеты в российской внешней политике: защита международного права и роли ООН, борьба с терроризмом, возращение Сирии к мирной жизни.