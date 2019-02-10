Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, завоевавшие золото и серебро чемпионата Европы, спели гимн Российской Федерации после того, как у организаторов возникли проблемы с техникой. Турнир проходил в немецком Оберхофе.

Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, завоевавшие золото и серебро чемпионата Европы, спели гимн Российской Федерации после того, как у организаторов возникли проблемы с техникой. Турнир проходил в немецком Оберхофе.Во время церемонии награждения организаторы столкнулись с техническими проблемами, о чем сразу же поняли российские спортсмены. Они не стушевались, попросили микрофон и спели гимн РФ без музыки, чем спасли положение организаторов, восхитили болельщиков и сотрудника Международной федерации санного спорта Уилли Уиллмана."Когда ломается техника, они поют сами! Спасибо Семену Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения. За такие моменты я и люблю свою работу!", -написал Уилманн на своей страничке в Facebook.