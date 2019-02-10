Темнокожий солдат вооруженных сил Великобритании, страдавший в армии от расистских издевательств, получил компенсацию от министерства обороны страны в 490 тысяч фунтов стерлингов. Судебные разбирательства длились шесть лет.

Темнокожий солдат вооруженных сил Великобритании, страдавший в армии от расистских издевательств, получил компенсацию от министерства обороны страны в 490 тысяч фунтов стерлингов (41,9 миллиона рублей), сообщает Daily Mail.Издание уточняет, что военнослужащий в звании младшего капрала Иноке Момонакайя проходил службу в Ираке и Афганистане. Капрал был родом с Фиджи и регулярно подвергался издевательствам со стороны сослуживцев. Компенсация за расистские шутки и дискриминационные высказывания в его адрес будет ему выплачена по решению суда. Причем судебные разбирательства длились почти шесть лет. На заседаниях военнослужащий рассказал о суицидном настроении, в котором он пребывал во время службы.В частности, младший капрал рассказывал о том, как в 2011 году начальство заставляло его и еще пятерых темнокожих солдат изображать боевиков-террористов во время съемок учебного фильма министерства обороны. По словам военнослужащего, старший офицер якобы сказал им перед съемками: "Вы, ребята, наверное, чувствуете себя как дома, надев эти одежды? Все равно вас никто не может отличить от талибов" (Движение "Талибан" запрещено в России). А когда Момонакайя отказался выполнять приказ офицера проплыть по озеру 450 метров во время съемок, то офицер заявил, что "черные боятся воды и не умеют плавать", и "никто не видел темнокожего олимпийского пловца"."Издевательства стоили мне военной карьеры", — жалуется Момонакайя.Из-за расистских нападок у Момонакайи развилась сложная форма посттравматического стрессового расстройства и в 2012 году он был уволен с военной службы. Сейчас ему 40 лет, он не может работать и вынужден посещать психолога.