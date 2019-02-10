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Официальный видеокомментарий врио начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковника полиции Амосова Артура Викторовича:9 февраля 2019 года в 17:05 в дежурную часть отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области поступило сообщение о том, что по федеральной автотрассе М – 7 «Волга» в направлении г. Москвы движется автомобиль «Шкода Рапид», водитель которого не выполнил требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства, выехал на встречную полосу дороги и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Для задержания транспортного средства дежурной частью были ориентированы наряды ДПС.По ходу движения транспортного средства водитель допустил столкновения с движущимися во попутном направлении автомобилями, совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал. Применение сотрудниками полиции специальных средств для остановки автомобиля в условиях плотного транспортного потока было невозможным.С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в г. Владимире сотрудниками полиции было перекрыто движение транспортного потока. Автомобиль удалось остановить, однако при попытке сотрудников полиции открыть транспортное средство, водитель резко возобновил движение.В 17:45 на 150 км. автодороги М – 7 «Волга» данный автомобиль был остановлен, а водитель был задержан. Им оказался житель г. Волгограда 1990 г.р., работающий водителем такси. В ходе проверки установлено, что данный гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также ранее лишался права управления транспортным средством.Признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не выявлено. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается.В результате действий водителя 4 транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет.По данному факту руководством УМВД принято решение о проведении проверки, в ходе которой также будет дана оценка действиям сотрудников полиции.