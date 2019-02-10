Правоохранители выясняют причину опасного поведения автомобилиста на дороге

Правоохранители выясняют причину опасного поведения автомобилиста на дорогеВодитель пытался скрыться от сотрудников ДПС на федеральной трассе М-7 «Волга», в результате повреждения получили четыре автомобиля, а сам он задержан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошел вечером в субботу, 9 февраля. По данным полиции, около 17:05 водитель Skoda Rapid, ехавший в сторону Москвы, не остановился по требованию сотрудников ДПС, выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. За ним начали погоню.«По ходу движения транспортного средства водитель допустил столкновения с движущимися во попутном направлении автомобилями, совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал», – рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что из-за плотного транспортного потока полицейские не могли применить специальные средства для остановки автомобиля. Стражи порядка перекрыли движение транспорта на стационарном посту ГИБДД во Владимире, иномарку удалось остановить, но, когда полицейские попытались открыть авто, водитель резко тронулся с места.В итоге нарушителя задержали на 150-м километре трассы М-7. Оказалось, что это мужчина 1990 года рождения, житель Волгограда, который работает таксистом. Ранее он уже нарушал правила дорожного движения, за что его неоднократно привлекали к ответственности и даже лишали водительских прав.В результате его опасных действий никто не пострадал. Полицейские выясняют причину его поведения. Признаков алкоголя и наркотиков у него не обнаружили. Кроме того, руководство МВД решило провести проверку по данному факту, чтобы дать оценку действиям полицейских в этой ситуации.