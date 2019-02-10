Певец перестал скрывать имя новорожденного наследника. Тайну Влад Топалов раскрыл в программе Привет, Андрей! на телеканале Россия 1.

Певец пересталскрывать имя новорожденного наследника. Тайну Влад Топалов раскрыл в программе "Привет,Андрей!" на телеканале "Россия 1".В эфире передачи, посвященной поездкеСергея Лазарева наЕвровидение-2019, артист рассказал о сыне и своих отношениях с супругой,телеведущей Региной Тодоренко. Лазарев публичнопоздравил друга с рождением наследника и признался, что давно знает о том, как зовутребенка Топалова.Сам певец наконец решил обнародоватьимя малыша. Он сообщил, что назвал мальчика Михаилом. "Майкл", – переиначилЛазарев. Можно предположить, что Топалов дал сыну имя в честь своего отца.Также Влад признался Андрею Малахову, что первое время они сРегиной очень переживали, не понимая, как себя правильно вести с ребенком. Молодыеродители уже привыкли к своей новой роли и прекрасно справляются с сынишкой.свою очередь, Сергей Лазарев, у которого подрастает четырехлетний сын Никита,отметил, что переживал за товарища. Он регулярно делится с Топаловым своимотцовским опытом. В ответ певец рассказал, что в первый месяц не был готоввставать по ночам к малышу – слишком уставал. Но теперь привык.Напомним, Влад и РегинаТодоренко долгое время скрывали свои любовные отношения. Они поженилисьнезадолго до рождения сына. Ведущая передачи "Орел и Решка" подарила певцунаследника в начале декабря 2018 года.