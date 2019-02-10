Певец перестал
скрывать имя новорожденного наследника. Тайну Влад Топалов раскрыл в программе Привет,
Андрей! на телеканале Россия 1.
Певец перестал
скрывать имя новорожденного наследника. Тайну Влад Топалов раскрыл в программе "Привет,
Андрей!" на телеканале "Россия 1".
В эфире передачи, посвященной поездке
Сергея Лазарева на
Евровидение-2019, артист рассказал о сыне и своих отношениях с супругой,
телеведущей Региной Тодоренко. Лазарев публично
поздравил друга с рождением наследника и признался, что давно знает о том, как зовут
ребенка Топалова.
Сам певец наконец решил обнародовать
имя малыша. Он сообщил, что назвал мальчика Михаилом. "Майкл", – переиначил
Лазарев. Можно предположить, что Топалов дал сыну имя в честь своего отца.
Также Влад признался Андрею Малахову, что первое время они с
Региной очень переживали, не понимая, как себя правильно вести с ребенком. Молодые
родители уже привыкли к своей новой роли и прекрасно справляются с сынишкой.
В
свою очередь, Сергей Лазарев, у которого подрастает четырехлетний сын Никита,
отметил, что переживал за товарища. Он регулярно делится с Топаловым своим
отцовским опытом. В ответ певец рассказал, что в первый месяц не был готов
вставать по ночам к малышу – слишком уставал. Но теперь привык.
Напомним, Влад и Регина
Тодоренко долгое время скрывали свои любовные отношения. Они поженились
незадолго до рождения сына. Ведущая передачи "Орел и Решка" подарила певцу
наследника в начале декабря 2018 года.