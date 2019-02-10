Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершалась матчем в Парадайсе, где Вегас Голден Найтс на своем льду принимал Коламбус Блю Джекетс. Встреча завершилась победой свитеров со счетом 4:3.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершалась матчем в Парадайсе, где "Вегас Голден Найтс" на своем льду принимал "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась победой "свитеров" со счетом 4:3.Одним из ключевых хоккеистов "Коламбуса" стал российский нападающий Артемий Панарин. Во встрече с "Золотыми рыцарями" россиянин единожды поразил ворота соперника и дважды ассистировал своим партнерам по команде, став самым результативным игроком поединка.Всего после встречи с "Вегасом" Панарин имеет на своем счету 63 очка, из которых 21 шайба и 42 ассиста.Помимо Панарина одним из героев стал российский вратарь "Джекетс" Сергей Бобровский, который за 60 минут встречи отразил 20 бросков по своим воротам из 23. Еще один россиянин Валентин Зыков провел на льду 7 минут 52 секунды и отличиться результативными действиями не смог.В параллельном матче "Ванкувер Кэнакс" в серии послематчевых буллитов обыграл "Калгари Флэймз" (4:3).