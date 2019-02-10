Вертолет Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) потерпел крушение. Погибли четыре человека, 10 ранены, трое из них находятся в критическом состоянии.

Вертолет Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) потерпел крушение, сообщается на странице миссии в Facebook.Ранее сообщалось, что на борту Ми-8 находились три члена экипажа и 23 пассажира. Катастрофа произошла во время посадки борта. В настоящий момент известно о четырех погибших и десяти госпитализированных, трое из них находятся в критическом состоянии. Причина аварии пока еще не известна, идет расследование.Абьей — территория с особым статусом, которая оспаривается Южным Суданом, но контролируется северным правительством. В настоящее время там размещены эфиопские миротворцы, действующие под эгидой ООН.