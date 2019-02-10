Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 27 тысяч рублейВ середине января этого года в дежурную часть полиции в Собинке обратился 27-летний местный житель, который рассказал о том, что ночью на одной из улиц города незнакомец ударил его, отобрал 2 золотых кольца и убежал. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.По приметам, указанным молодым человеком, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.Задержанный во всем признался и объяснил, что ограбил мужчину в состоянии алкогольного опьянения, а похищенное хотел сдать в ломбард, однако не успел этого сделать.Золотые кольца вернули законному владельцу. Подозреваемого заключили под стражу.