Женщина, работавшая провизором аптеки, пользуясь служебным положением, присвоила вверенные ей денежные средства, и распорядилась ими по своему усмотрению...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали подозреваемую в присвоении денежных средств, принадлежащих компании.В территориальный отдел полиции обратился представитель аптеки, расположенной на улице Артамонова. Он сообщил о том, что в ходе ревизии выявлена недостача денежных средств.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные территориального ОМВД задержали подозреваемую в хищении 48-летнюю жительницу Самарской области. Как установлено, что женщина, работавшая провизором аптеки, пользуясь служебным положением, присвоила вверенные ей денежные средства, и распорядилась ими по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93