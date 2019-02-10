Актриса стала гостьей программы Секрет на миллион на НТВ. Татьяна Васильева откровенно рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о личном.

Актриса стала гостьей программы "Секрет на миллион" на НТВ. Татьяна Васильева откровенно рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о личном.На сцене и в кино эта актриса – сильная,волевая, уверенная в себе, энергичная. Но в реальной жизни, как и у любогочеловека, у Татьяны Васильевой были трудные периоды. Об одном из таких она иповедала в ток-шоу.Васильевавспомнила, как много лет назад сестра Алла спасла ее от страшного поступка.Актриса хотела уйти из жизни. Родственница не дала этому произойти, поддержав втрудную минуту. По словам знаменитости, в то время она жила на 14-м этаже вужасной квартире.Васильева ужепридумала, кому раздаст своих детей, но сестра вовремя увидела ее состояние исделала все, чтобы помочь. Теперь актриса считает своим долгом помочь Алле. Онаприглашает ее к себе домой и регулярно звонит.А сестре действительно нужна поддержкаблизкого человека. Дело в том, что в начале года она пережила трагедию – ушелиз жизни ее сын, племянник Васильевой Алексей. По словам актрисы, за полгода доэтого умер его отец, поэтому мужчина скрывал от родных свою болезнь."У него был рак всего.Смотря на своего папу, он понимал, что ему осталось немного", – поделилась артистка.У Алексея осталось двое детей, которым ТатьянаВасильева будет помогать.Материал дополняется