В социальных сетях появились видеозаписи неудачной попытки задержания нарушителя. По версии очевидцев, полицейские намеренно перекрыли дорогу при помощи автомобилей, проезжавших мимо поста ДПС. Официальных разъяснений по факту произошедшего пока не поступало.

В Сети опубликованы кадры инцидента, произошедшего, по утверждению автора видео, в субботу, 9 февраля, во Владимире.Очевидцы утверждают, что полицейские пытались задержать водителя автомобиля Skoda, который не остановился по требованию инспектора ДПС.Мужчина попытался скрыться от стражей порядка, устремившихся в погоню за нарушителем. По неподтвержденным пока данным, в ходе преследования, длившегося несколько десятков километров, мужчина, находившийся за рулем Skoda, спровоцировал серию ДТП.Как сообщают местные СМИ, на полицейском посту сотрудники правоохранительных органов остановили проезжающие автомобили и выстроили из них импровизированный "живой щит", через который нарушителю удалось прорваться, повредив несколько машин с находившимся в них людьми.Стражи порядка продолжили погоню, и все же смогли задержать беглеца.Официальных подтверждений или опровержений действий полицейских пока не поступало.