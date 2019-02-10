Последний муж актрисы
Сергей Сенин стал гостем программы Эксклюзив на Первом канале. Мужчина
поделился деталями непростых отношений Людмилы Гурченко с наследницей Марией
Королевой.
Последний муж актрисы
Сергей Сенин стал гостем программы "Эксклюзив" на Первом канале. Мужчина
поделился деталями непростых отношений Людмилы Гурченко с наследницей Марией
Королевой.
Дочь почти не общалась со своей звездной
родительницей. По словам Сенина, Мария даже не сразу сообщила им о том, что скоропостижно
скончался внук Людмилы Гурченко Марк. Ему было всего 16 лет.
Молодой человек в свое
время обожал посещать дом бабушки, хотя ему запрещали. Сенин долго
не понимал, что произошло между нею и дочерью. В эфире передачи продюсер
предположил, что у Марии не было внутреннего стержня. По его мнению, женщина
подверглась влиянию окружения, которое настраивало ее против
"Маша отстранилась от
Люси настолько, что даже не сказала о смерти ее внука, хотя все думали, что
информация поступила от нее. Я пришел домой, взял трубку, а голос какого-то
мальчика сообщил, что Марик умер. Маша даже не позвонила… Люся была в больнице,
когда я узнал. Она мужественно это выслушала", – рассказал Сергей Сенин.
Гурченко было очень трудно принять эту потерю.
При этом последний супруг артистки добавил, что между ним и Марией
не было войны. Они даже созванивались. Сенин признался, что ему не хватает
умершей в 2017 году дочери Гурченко. "Она ведь плоть от плоти Люси. Маша
почувствовала во мне человека, с которым можно говорить по четыре часа,
отбросив барьеры", – вспомнил Сергей Сенин.
Дочь Людмилы
умерла от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти она
призналась, что жалеет о многих несказанных матери словах.