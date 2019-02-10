Последний муж актрисы Сергей Сенин стал гостем программы Эксклюзив на Первом канале. Мужчина поделился деталями непростых отношений Людмилы Гурченко с наследницей Марией Королевой.

Последний муж актрисыСергей Сенин стал гостем программы "Эксклюзив" на Первом канале. Мужчинаподелился деталями непростых отношений Людмилы Гурченко с наследницей МариейКоролевой.Дочь почти не общалась со своей звезднойродительницей. По словам Сенина, Мария даже не сразу сообщила им о том, что скоропостижноскончался внук Людмилы Гурченко Марк. Ему было всего 16 лет.Молодой человек в своевремя обожал посещать дом бабушки, хотя ему запрещали. Сенин долгоне понимал, что произошло между нею и дочерью. В эфире передачи продюсерпредположил, что у Марии не было внутреннего стержня. По его мнению, женщинаподверглась влиянию окружения, которое настраивало ее против"Маша отстранилась отЛюси настолько, что даже не сказала о смерти ее внука, хотя все думали, чтоинформация поступила от нее. Я пришел домой, взял трубку, а голос какого-томальчика сообщил, что Марик умер. Маша даже не позвонила… Люся была в больнице,когда я узнал. Она мужественно это выслушала", – рассказал Сергей Сенин.Гурченко было очень трудно принять эту потерю.При этом последний супруг артистки добавил, что между ним и Мариейне было войны. Они даже созванивались. Сенин признался, что ему не хватаетумершей в 2017 году дочери Гурченко. "Она ведь плоть от плоти Люси. Машапочувствовала во мне человека, с которым можно говорить по четыре часа,отбросив барьеры", – вспомнил Сергей Сенин.Дочь Людмилыумерла от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти онапризналась, что жалеет о многих несказанных матери словах.