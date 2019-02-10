Предвыборная гонка на Украине в самом разгаре. Кандидаты на пост президента вынуждены отражать все более яростные нападки оппонентов. Набирающий последнее время популярность комик и политик Владимир Зеленский ощутил все эти тяготы на себе.

Предвыборная гонка на Украине в самом разгаре. Кандидаты на пост президента вынуждены отражать все более яростные нападки оппонентов. Набирающий последнее время популярность комик и политик Владимир Зеленский ощутил все эти тяготы на себе.Шоумен, кандидат у президенты Украины Владимир Зеленский в очередной раз оказался в не очень приятной ситуации в ходе встречи с избирателями во Львове.На входе в городской Дворец культуры политик общался с пришедшими на встречу местными жителями. Дискуссия была посвящена будущему Украины. В самый разгар беседы кто-то из присутствующих выкрикнул, что Зеленский "курит травку". В ответ шоумен заявил, что готов пройти освидетельствование прямо сейчас, вместе с обвинителем."Вызывайте врача. Львовяне, слава Украине! Спасибо вам за все. Приходите к нам. У нас концерт", – заявил Зеленский.Видео скандального эпизода появилось в Сети. Ранее "Дни.ру" , как предвыборное выступление Зеленского встречали с лозунгом "Против клоунов в политике". Крепкие мужчины не пускали политика на встречу с избирателями.Предмет спора недовольной толпы и комика остается неизвестным. На опубликованных в Сети роликах можно различить лишь отборный мат.Зеленский пытался остудить пыл протестующих дипломатическими речами, но поначалу это было провальной затеей. Позже шоумену все-таки удалось договориться и освободить себе путь, буквально пускаясь в бега.