В американском городе Анахайм состоялся чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Победителем турнира стал японский фигурист Сема Уно, одновременно обновив мировой рекорд по набранным очкам в произвольной программе.

В американском городе Анахайм состоялся чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Победителем турнира стал японский фигурист Сема Уно, одновременно обновив мировой рекорд по набранным очкам в произвольной программе.По итогам своего проката в произвольной программе японец получил от судей 197,36 балла, которые перекрыли прежнее достижение, принадлежавшее еще одному японцу — Юдзуру Ханю (190,43 балла).Всего по сумме двух прокатов Уно набрал 289,12 балла. Второе место в Анахайме занял китайский фигурист Цзинь Боян, набрав 273,51 балла. Замкнул тройку лучших представитель США Винсент Чжоу. От судей он получил 272,22 балла.Отметим, что в турнире принимают участие спортсмены лишь из стран Америки, Австралии/Океании, Азии и Африки.