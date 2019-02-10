Фигуристка поделилась воспоминанием о том, как ограничивала себя
в пище на Олимаиаде-2018 в Пхенчхане. Алина Загитова села на жесткую диету.
Фигуристка поделилась воспоминанием о том, как ограничивала себя
в пище на Олимаиаде-2018 в Пхенчхане. Алина Загитова села на жесткую диету.
Спортсменам
на протяжении карьеры приходится отказывать себе во многом. Не исключение и
. Она рассказала, как тщательно следила за своим рационом перед важными
соревнованиями.
Особенно непросто подопечной Этери
Тутберидзе пришлось на Олимпиаде в Южной Корее. Во время проведения Игр-2018
она настолько ограничивала себя в еде,
что боялась даже пить воду. "Мы просто полоскали рот и выплевывали", – цитирует
Загитову Sport24.ru. Стоит
отдать должное силе воли юной олимпийской чемпионке, ведь Алина призналась, что
любит сладкое.
При этом призналась, что после неудачи
на чемпионате мира все-таки сорвалась: купила себе газировку и сладенького.
что-то сладкое. "Все съела за сериалом. Это был конец сезона, я могла
себе позволить", – отметила фигуристка.
В будущем Алина планирует пойти по тренерскому пути.
Выберу "Сначала я хотела поступить в медицинский университет.
Но для этого нужно без отрыва смотреть в учебники и очень много
времени тратить на учебу. Я профессиональный спортсмен и такого
себе позволить не могу", – объяснила Загитова.