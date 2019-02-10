Фигуристка поделилась воспоминанием о том, как ограничивала себя в пище на Олимаиаде-2018 в Пхенчхане. Алина Загитова села на жесткую диету.

Фигуристка поделилась воспоминанием о том, как ограничивала себяв пище на Олимаиаде-2018 в Пхенчхане. Алина Загитова села на жесткую диету.Спортсменамна протяжении карьеры приходится отказывать себе во многом. Не исключение и. Она рассказала, как тщательно следила за своим рационом перед важнымисоревнованиями.Особенно непросто подопечной ЭтериТутберидзе пришлось на Олимпиаде в Южной Корее. Во время проведения Игр-2018она настолько ограничивала себя в еде,что боялась даже пить воду. "Мы просто полоскали рот и выплевывали", – цитируетЗагитову Sport24.ru. Стоитотдать должное силе воли юной олимпийской чемпионке, ведь Алина призналась, чтолюбит сладкое.При этом призналась, что после неудачина чемпионате мира все-таки сорвалась: купила себе газировку и сладенького.что-то сладкое. "Все съела за сериалом. Это был конец сезона, я могласебе позволить", – отметила фигуристка.В будущем Алина планирует пойти по тренерскому пути.Выберу "Сначала я хотела поступить в медицинский университет.Но для этого нужно без отрыва смотреть в учебники и очень многовремени тратить на учебу. Я профессиональный спортсмен и такогосебе позволить не могу", – объяснила Загитова.