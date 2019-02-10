Ранее судимый молодой человек задержан и заключен под стражу.

13 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Собинскому району обратился 27-летний житель районного центра, который сообщил о том, что ночью на одной из улиц города незнакомый молодой человек ударил его, похитил два золотых кольца и скрылся, причинив ущерб 27000 рублей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).Сотрудники полиции раскрыли преступление в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. По приметам, указанным заявителем, правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Собинского района.Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что ограбил мужчину в состоянии алкогольного опьянения, а похищенное планировал сдать в ломбард, но не успел этого сделать.Золотые кольца изъяты и возвращены законному владельцу.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.