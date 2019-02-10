Женщина села за руль пьяной и попала в аварию

Женщина села за руль пьяной и попала в авариюВ начале декабря прошлого года в дежурную часть полиции в Юрьев-Польском обратилась жительница Кольчугинского района. Женщина рассказала, что у нее угнали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Проводя проверку, полицейские установили, что заявительница, управляя транспортным средством в пьяном состоянии, не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль эвакуировали на штрафную стоянку, а по факту ДТП оформили соответствующие документы. Правоохранители также выяснили, что в июне прошлого года по решению суда за управление транспортным средством в состоянии опьянения женщину лишили водительских прав на 1,5 года.При даче объяснений женщина путалась в показаниях, ее поймали на лжи. Она призналась, что историю с лже-угоном придумала, желая избежать уголовной ответственности.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.