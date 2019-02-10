Женщина повторно села за руль в состоянии опьянения, а затем, желая скрыть преступление, совершила ложный донос об угоне автомобиля.

5 декабря прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась жительница Кольчугинского района, которая сообщила, что от многоквартирного дома, в котором она проживает, неустановленным лицом угнан принадлежащий ей автомобиль отечественного производства.Проводя проверку по данному заявлению, полицейские установили, что тремя днями ранее в Юрьев-Польском районе заявительница, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку, а по факту дорожно-транспортного происшествия оформлены соответствующие документы. Сотрудники полиции также выяснили, что в июне 2018 года по решению суда за управление транспортным средством в состоянии опьянения женщина была лишена права управления транспортным средством на полтора года.При даче объяснений заявительница путалась в показаниях и была изобличена во лжи. Женщина призналась, что историю с лже-угоном выдумала, желая избежать уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.В декабре 2018 года в отношении 37-летней женщины следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступлений), ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).В ходе расследования уголовные дела были соединены в одно производство.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Полиция напоминает, что санкции ч.1 ст.306 УК РФ и ст.264.1 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет.