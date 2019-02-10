Актриса призналась, что проблемы с кожей могут помешать ее карьере в будущем. Пластику согласился оплатить понимающий супруг Артур Смольянинов.

Актриса призналась, что проблемы с кожей могут помешать ее карьере в будущем. Пластику согласился оплатить понимающий супруг Артур Смольянинов.Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова достаточно откровенна со своими поклонниками в Instagram. На этот раз актриса призналась, что решилась на пластику из-за недовольства своим внешним видом после вторых родов. Причем манипуляции пластического хирурга, по словам Мельниковой, оплатит муж – Артур Смольянинов."Муж обещал когда-нибудь оплатить пластику", – пишет Дарья в Сети.По ее словам, после вторых родов у нее возникли серьезные проблемы с кожей – на теле актрисы заметны растяжки. Это несильно омрачает жизнь, признается молодая мама, но специфика карьеры требует от нее тщательно следить за внешностью. По словам Дарьи, понимающий супруг ее полностью поддерживает в этом решении.Пока же Мельникова намерена возвращать форму своими силами – актриса активно занимается спортом, практикует контрастный душ и запаслась целой горой масел для тела.Актриса также продолжает вести своеобразный блог молодой матери, где дает подписчицам советы, связанный с восстановлением организма после родов.К слову, почитателям творчества Дарьи уже не терпится узнать имя второго ребенка, но звездная пара все еще хранит молчание по этому вопросу. Изначально артистка говорила, что не любит публичности.Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились шесть лет назад, шокировав поклонников, не подозревавших о тайной связи влюбленных. В 2015 году у пары появился первенец.