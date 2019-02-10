Актриса призналась, что проблемы с кожей могут помешать ее карьере в будущем. Пластику согласился оплатить понимающий супруг Артур Смольянинов.
Актриса призналась, что проблемы с кожей могут помешать ее карьере в будущем. Пластику согласился оплатить понимающий супруг Артур Смольянинов.
Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова достаточно откровенна со своими поклонниками в Instagram. На этот раз актриса призналась, что решилась на пластику из-за недовольства своим внешним видом после вторых родов. Причем манипуляции пластического хирурга, по словам Мельниковой, оплатит муж – Артур Смольянинов.
"Муж обещал когда-нибудь оплатить пластику", – пишет Дарья в Сети.
По ее словам, после вторых родов у нее возникли серьезные проблемы с кожей – на теле актрисы заметны растяжки. Это несильно омрачает жизнь, признается молодая мама, но специфика карьеры требует от нее тщательно следить за внешностью. По словам Дарьи, понимающий супруг ее полностью поддерживает в этом решении.
Пока же Мельникова намерена возвращать форму своими силами – актриса активно занимается спортом, практикует контрастный душ и запаслась целой горой масел для тела.
Актриса также продолжает вести своеобразный блог молодой матери, где дает подписчицам советы, связанный с восстановлением организма после родов.
К слову, почитателям творчества Дарьи уже не терпится узнать имя второго ребенка, но звездная пара все еще хранит молчание по этому вопросу. Изначально артистка говорила, что не любит публичности.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились шесть лет назад, шокировав поклонников, не подозревавших о тайной связи влюбленных. В 2015 году у пары появился первенец.