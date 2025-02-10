Страстные страсти разгорелись у супружеской пары, живущей в Коврове. Отношения 25-летней девушки и ее мужа после двух лет начали портиться. Ссоры привели к тому, что молодой человек уехал в

Страстные страсти разгорелись у супружеской пары, живущей в Коврове. Отношения 25-летней девушки и ее мужа после двух лет начали портиться. Ссоры привели к тому, что молодой человек уехал в свой дом. Девушка начала переживать, что любимый захочет развода, поэтому поехала к нему, чтобы все решить. Это было 26 ноября прошлого года. Как рассказали в пресс-службе