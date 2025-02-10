Некоммерческий сектор в нашей стране стал важной частью общественной жизни и показывает довольно интенсивный рост.

Некоммерческий сектор в нашей стране стал важной частью общественной жизни и показывает довольно интенсивный рост. Выстраивание общественных связей, в том числе коммуникаций с медиа, часто является залогом успеха как в благотворительной деятельности, так и вреализации социальных инициатив. Не случайно спецпроект «Формула успеха», реализованный Благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов в 2024 году, вызвал большой интерес руководителей НКО. Тогда эксперты «АиФ» в области журналистики, PR и маркетинга обучали экспертов благосферы. Курс обучения прошли 100 представителей некоммерческих организаций России, а количество тех, кто выразил желание пройти обучение,приближалось к 500.Поэтому в нынешнем году проект продолжится, расширив свой функционал. В ходе 2 этапа – «Формула успеха. Научился? Поделись!» – обучение пройдут ещё 100 руководителей НКО. На платформе проекта уже появился новый лекционный блок «Научился? Поделись!», который включает в себя 25 видеолекций лидеров НКО, прошедших обучение в прошлом году и показавших лучшие результаты. Все они доступны по ссылке:Обучение в онлайн-интенсиве этого года стартовало 1 февраля и продлится по 30 апреля. Заявки подали 500 лидеров НКО, анкетирование и регистрацию в проекте прошли 107 представителей некомерческого сектора.Помимо прослушивания лекций экспертов «АиФ» и своих коллег, ответы на тесты, каждый участник 2 этапа проекта выполнит несколько практических редакционных заданий, в том числе запишет подкаст, подготовит интервью. Все созданные в ходе интенсива материалы, после проверки редакторов будут также участвовать в творческом конкурсе, победителей которого определят менторы, наставники проекта и читатели «АиФ».«Мы благодарны Фонду президентских грантов за то, что он оценил нашу прошлогоднюю работу и поддержал 2 этап проекта. Ожидаем, что интерес к нему со стороны представителей некоммерческих организаций будет не меньше, чем к 1 этапу, а возможно, ещё выше. Ведь теперь практический опыт сотрудников и менеджеров нашего издательского дома, которым они поделились в своих лекциях, дополняет опыт самих лидеров НКО, добившихся в своей работе значительных успехов. И таким образом, участники получают ценные советы с обеих сторон процесса коммуникаций», - говорит первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина.