Экоактивисты пожаловались в природоохранную прокуратуру на действия мэрии. Об этом в своих социальных сетях сообщила журналист и общественник Полина Артюх. Обращение связано с судьбой

Экоактивисты пожаловались в природоохранную прокуратуру на действия мэрии. Об этом в своих социальных сетях сообщила журналист и общественник Полина Артюх. Обращение связано с судьбой Старых садов за ДТЮ. Напомним, в начале февраля мэр Владимира провел встречу с жителями города. На ней обсуждалось будущее территории за Дворцом детского (юношеского) творчества. В планах у властей проложить там