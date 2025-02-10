2927 проб крови представителей семейства лошадиных проверили специалисты владимирской облветлаборатории на наличие сапа в 2024 году. Итог – ни одной положительной находки. Об этом сообщили в

2927 проб крови представителей семейства лошадиных проверили специалисты владимирской облветлаборатории на наличие сапа в 2024 году. Итог – ни одной положительной находки. Об этом сообщили в пресс-службе областной инспекции ветеринарии и госнадзора в области обращения с животными. Что такое сап? Это инфекционная болезнь лошадей, ослов, мулов и других непарнокопытных семейства лошадиных. Ее вызывает микроб из