Вот в этом ветхом домишке без газа, электричества и других благ москвичка прописала дальнюю родственницу своего супруга. Желая помочь иностранке, женщина пошла на преступление. Теперь ее

Вот в этом ветхом домишке без газа, электричества и других благ москвичка прописала дальнюю родственницу своего супруга. Желая помочь иностранке, женщина пошла на преступление. Теперь ее ждет суд. Об этой истории рассказали в прокуратуре области. Частная развалюха располагается в Гороховецком районе. В ноябре 2024 года москвичка прописала там гражданку Узбекистана. Из пресс-релиза прокуратуры области Реально