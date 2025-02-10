Ориентировщики из Владимирской области показали отличные результаты на зимних соревнованиях в Кисловодске. Всероссийский турнир «Долина роз» собрал 400 спортсменов из 35 регионов страны. В

Ориентировщики из Владимирской области показали отличные результаты на зимних соревнованиях в Кисловодске. Всероссийский турнир «Долина роз» собрал 400 спортсменов из 35 регионов страны. В течение трех дней ориентировщики состязались в дисциплинах «кросс-классика», «кросс-лонг» и «кросс-спринт». Владимирские спортсмены взяли три золотых медали, одну серебряную и бронзовую. «Дважды на высшую ступень пьедестала поднималась Мария Костикова. Юлия Гладилкина