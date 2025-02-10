Кандидатом на её место считают Сергея Маевского.

В управленческой команде губернатора Владимирской области Александра Авдеева продолжаются кадровые изменения. Источники сообщили, что контракт с министром ЖКХ Еленой Семёновой в апреле 2025 года не будет продлён. Возможно, ей предложат остаться в «окологосударственной системе ЖКХ».Кандидатом на её место считают Сергея Маевского, который вскоре займёт должность заместителя министра. Официальных подтверждений этой информации пока нет.Елена Семёнова работает в сфере ЖКХ с 2004 года и возглавляет министерство с февраля 2020 года. Напомним, ранее мы писали, что