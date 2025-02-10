Появился конкретный маршрут №21С, который будет ездить по Рпенскому проезду с 1 марта. Автобус перестанет обслуживать остановки общественного транспорта на улице Мира, Большой

Появился конкретный маршрут №21С, который будет ездить по Рпенскому проезду с 1 марта. Автобус перестанет обслуживать остановки общественного транспорта на улице Мира, Большой Нижегородской и Добросельской, предупредили в пресс-службе мэрии Владимира. Маршрут движения автобусов будет следующий: В прямом направлении: Энергетик – Рынок – Рукав – Поворот на Энергетик – Юрьевецкие сады – Воинский мемориал –