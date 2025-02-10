В соцсетях появилось видео опасного увлечения подростков. На кадрах видно, как молодой человек спрыгивает на рельсы и залезает между вагонов. Поезд начинает двигаться. В конце видео можно

В соцсетях появилось видео опасного увлечения подростков. На кадрах видно, как молодой человек спрыгивает на рельсы и залезает между вагонов. Поезд начинает двигаться. В конце видео можно заметить, что еще несколько человек едут, прикрепившись снаружи к заднему вагону. Как уточняет автор поста, действие происходит на железнодорожной станции «Петушки». На поезде надпись «РЭКС» – это экспресс